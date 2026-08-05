⚡️ В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы Губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️ В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы Губернатор города Михаил Развожаев.