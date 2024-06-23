Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения участника СВО во Владимирской области

В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городе Александрове Владимирской области возле местного увеселительного заведения группой лиц был жестоко избит участник СВО, который решил посетить ночной клуб со своей супругой.
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