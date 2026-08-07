В конкурсную программу фестиваля «Короче» вошли 36 дебютных работ

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представил конкурсную программу. В неё вошли восемь полнометражных дебютов в жанрах от семейного кино и драмеди до психологического триллера.
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