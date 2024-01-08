Разворотнева призвала горожан помочь дворникам

Прошедшие обильные снегопады обнажили проблему нехватки дворников в стране. Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой» предложила ряд решений, которые, возможно, способны решить эту проблему.
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