Интересными фактами о Торопце делятся на выставке в центре Москвы

Напомним, что на Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка в честь 950-летия Торопца. Выставка рассказывает о путешествии из Москвы в Торопец, а также предлагает три разных автомобильных маршрута.
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