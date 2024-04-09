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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия Sony Santa Monica, похоже, нанимает сотрудников для новой игры God of War Если бы с...

Студия Sony Santa Monica, похоже, нанимает сотрудников для новой игры God of War Если бы с...

Студия Sony Santa Monica, похоже, нанимает сотрудников для новой игры God of WarЕсли бы студия Santa Monica внезапно объявила, что работает над новой игрой God of War, никто бы не удивился, даже отдаленно знакомый с PlayStation.

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