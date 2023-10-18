Военный эксперт заявил о готовности российских систем ПВО к ракетам ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже приспособились к новым ракетам ATACMS, переданным недавно США Украине, так как они по многим характеристикам совпадают с ракетами «Точка-У», разработанными еще в советский период.
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