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Военный эксперт заявил о готовности российских систем ПВО к ракетам ATACMS

Военный эксперт заявил о готовности российских систем ПВО к ракетам ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже приспособились к новым ракетам ATACMS, переданным недавно США Украине, так как они по многим характеристикам совпадают с ракетами «Точка-У», разработанными еще в советский период.

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