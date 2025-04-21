«Хорошего помаленьку»: стали известны итоги объявленного Путиным Пасхального перемирия

На поле боя в зоне СВО возобновилась стрельба. Стали известны итоги объявленного Путиным пасхального перемирия Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, не получило должного отклика со стороны ВСУ.
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