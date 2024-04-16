На этой неделе в Астрахани заработает новый автобусный маршрут

По уже сложившейся традиции, он начнет действовать с пятницы, 19 апреля, сообщает минтранс области. На линию выйдут 10 автобусов среднего класса, которые будут обслуживать маршрут № 116 «Красный мост (Автостанция Большие Исады) – Фунтово-2».