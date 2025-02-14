Надежда есть: появился шанс, что врачи спасут Тиграна Кеосаяна

В Свердловской области врачи спасли мужчину после 47-дневной комы. Тигран Кеосаян Pavel Kashaev/Global Look PressВ декабре 2023 года Тигран Кеосаян был экстренно госпитализирован в реанимацию, где пережил клиническую смерть и впал в кому.