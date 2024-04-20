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Дело в маме? Как перестать зависеть от семьи во взрослом возрасте и начать жить

Дело в маме? Как перестать зависеть от семьи во взрослом возрасте и начать жить

Правда ли, что наша самооценка зависит от уровня взаимоотношений с мамой? Как же в таком случае сепарироваться от родителей во взрослом возрасте и начать жить по-настоящему? Психолог Елизавета Баева ответила на эти животрепещущие вопросы в разговоре с 5-tv.

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