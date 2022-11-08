Уэстбрук с улыбкой что-то объяснял Леброну на скамейке при «-24» под конец игры с «Ютой»

«Лейкерс» в понедельник потерпели разгромное поражение от «Юты» в Солт-Лейк-Сити – 116:139. На последней минуте Расселл Уэстбрук с улыбкой что-то объяснял лидеру команды Леброну Джеймсу, когда они находились на скамейке при «-24».
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