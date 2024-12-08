🇷🇺☄️Российские расчеты РСЗО БМ-21 «Град» передают беспокойной ночи всем боевикам ВСУ, которые отказались сложить оружие 💥🤙 #ВСРФ #Россия #СВО #ПобедаБудетЗаНами #РаботайтеБратья.
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🇷🇺☄️Российские расчеты РСЗО БМ-21 «Град» передают беспокойной ночи всем боевикам ВСУ, которые отказались сложить оружие 💥🤙 #ВСРФ #Россия #СВО #ПобедаБудетЗаНами #РаботайтеБратья.
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