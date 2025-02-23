В Совфеде назвали Мерца обезумевшим после его заявления о ядерной защите Украины

Global Look Press/IMAGO/Uwe Koch Кандидата на пост канцлера ФРГ, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца можно считать обезумевшим после его предложения Франции и Великобритании обсудить ядерную защиту Украины.
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