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«Роме» интересен Байи. Эрик готов работать с Моуринью, если тен Хаг в «МЮ» на него не рассчитывает

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может вновь поработать с Жозе Моуринью. По сведениям журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, в подписании футболиста заинтересована «Рома», которую тренирует португалец.

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