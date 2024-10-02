Общественное ТВ Армении предложило лидеру протестов участие в интервью

Интервью с лидером протестного движения Армении архиепископом Багратом Галстаняном готово провести в прямом эфире Общественное телевидение Армении, говорится в опубликованном 2 октября сообщении телеканала в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).