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"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома

"Лгал не только России". Военных США взбесило лицемерие Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознательно старался ввести Российскую Федерацию в заблуждение, добиваясь заморозки украинского конфликта, чтобы на территории Украины разместились воинские контингенты ЕС.

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