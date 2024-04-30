«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей

Магия чисел: анонсировано аниме «Пять невест*» (The Quintessential Quintuplets*), которое станет финальным аккордом среди пяти крупных активностей, посвященных пятой годовщине сериала по одноименной манге Нэги Харубы («Боевой отряд «Полный провал»).
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