Йемен нанёс ответный удар: США потеряли эсминец в ходе ракетной атаки хуситов

Фото: globallookpress.com/ Hani Al-Ansi 2 дня назад 121K прочитали Датская компания Moller-Maersk Group решила не прерывать контейнерные грузоперевозки по морю, воспользовавшись защитой американского флота.
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