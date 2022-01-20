ФНС упростит банкам выявление фирм-однодневок

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, при помощи которого банки смогут в автоматическом режиме отслеживать адреса регистраций клиентов-юрлиц на предмет массовости.
ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, при помощи которого банки смогут в автоматическом режиме отслеживать адреса регистраций клиентов-юрлиц на предмет массовости.
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