Великая репрессия: в МИД РФ допустили рост политических преследований на Украине

Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов и приступить к зачистке политического поля в преддверии возможных президентских выборов на Украине в 2024 году, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.