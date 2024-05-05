Петербургскому ветерану вручили медаль за освобождение Крыма

Награду герою передал глава Крыма Сергей Аксенов Накануне Дня Победы медаль «80 лет освобождения Крыма» и поздравление от главы Республики Крым Сергея Аксёнова получил петербургский ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Топилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии