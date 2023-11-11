Исхак Машбаш стал лауреатом премии «Гордость нации»

В преддверии Дня народного единства в Москве прошёл съезд Ассамблеи народов России, где состоялась торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».