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Царьград

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Лариса Долина приобрела квартиру за 250 млн у музыканта в розыске

Лариса Долина приобрела квартиру за 250 млн у музыканта в розыске

Лариса Долина приобрела жилье в комплексе "Премьер" за 250 млн рублей, оформив его на дочь Ангелину. Предыдущим владельцем квартиры был пианист Игорь Райхельсон, ныне находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве с компанией "ВСМПО-Ависма".

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