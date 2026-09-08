Лариса Долина приобрела квартиру за 250 млн у музыканта в розыске

Лариса Долина приобрела жилье в комплексе "Премьер" за 250 млн рублей, оформив его на дочь Ангелину. Предыдущим владельцем квартиры был пианист Игорь Райхельсон, ныне находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве с компанией "ВСМПО-Ависма".