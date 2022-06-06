06.06.22==Крупнейшее и самое мощное соединение ВМФ»: как Северный флот обеспечивает безопасность России

В России 1 июня отмечается День Северного флота — самого мощного соединения ВМФ РФ. Как сообщил командующий этим межвидовым стратегическим объединением адмирал Александр Моисеев, только в 2022 году флот получит 530 единиц новейшего вооружения.
В России 1 июня отмечается День Северного флота — самого мощного соединения ВМФ РФ. Как сообщил командующий этим межвидовым стратегическим объединением адмирал Александр Моисеев, только в 2022 году флот получит 530 единиц новейшего вооружения.
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