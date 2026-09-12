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Царьград

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Доцент РГПУ назвала цену белого трюфеля до 800 тыс. рублей

Доцент РГПУ назвала цену белого трюфеля до 800 тыс. рублей

Белый трюфель, самый дорогой гриб в России, стоит от 400 до 800 тысяч рублей за килограмм. Он встречается в Подмосковье, Сибири, Поволжье и Крыму.

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