Доцент РГПУ назвала цену белого трюфеля до 800 тыс. рублей

Белый трюфель, самый дорогой гриб в России, стоит от 400 до 800 тысяч рублей за килограмм. Он встречается в Подмосковье, Сибири, Поволжье и Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- БС Русским придётся ...
- Экс-премьер Финля...
- Болезнь, которой ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым