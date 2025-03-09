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Царьград

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Александр Мясников предупреждает: Зуд может быть признаком рака

Александр Мясников предупреждает: Зуд может быть признаком рака

Кожный зуд в большинстве случаев возникает из-за аллергии, неправильной гигиены, сухости кожи, высыпаний.

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