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Царьград

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В Кузбассе за неделю в ДТП погибли 6 человек, 108 пострадали

В Кузбассе за неделю в ДТП погибли 6 человек, 108 пострадали

За минувшую неделю на территории Кузбасса зафиксировано 81 дорожно-транспортное происшествие. В результате аварий шесть человек погибли, ещё 108 получили травмы.

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