Игроки сборной Англии думают, что Кейн будет бойкотировать тренировки «Тоттенхэма», если его не отпустят в «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет сменить клуб. Как сообщает The Telegraph, игроки сборной Англии считают, что форвард может отказаться от поездки на предсезонку с «Тоттенхэм», чтобы форсировать переход в «Манчестер Сити».
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