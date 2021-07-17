Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Игроки сборной Англии думают, что Кейн будет бойкотировать тренировки «Тоттенхэма», если его не отпустят в «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет сменить клуб. Как сообщает The Telegraph, игроки сборной Англии считают, что форвард может отказаться от поездки на предсезонку с «Тоттенхэм», чтобы форсировать переход в «Манчестер Сити».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх