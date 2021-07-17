Игроки сборной Англии думают, что Кейн будет бойкотировать тренировки «Тоттенхэма», если его не отпустят в «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет сменить клуб. Как сообщает The Telegraph, игроки сборной Англии считают, что форвард может отказаться от поездки на предсезонку с «Тоттенхэм», чтобы форсировать переход в «Манчестер Сити».