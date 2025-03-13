Путин получил доклад о финальном этапе операции в Курской области

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Командование группировки войск «Север» проинформировало президента России Владимира Путина о том, что операция по освобождению Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышла на финальный этап.
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