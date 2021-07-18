Бушманов о 0:5 с «Торпедо»: «Спартаку-2» преподали урок мужского футбола»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подвел итоги матча Олимп-ФНЛ с «Торпедо» (0:5). «У нас мало что получалось сегодня — и в обороне, и в атаке.
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