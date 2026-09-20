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У «Реала» 1 победа в 8 последних матчах с «Атлетико» в Ла Лиге

« Реал » неудачно играет с « Атлетико » в чемпионате Испании в последние годы. Сегодня команда Жозе Моуринью уступила в дерби в 7-м туре Ла Лиги со счетом 1:2.

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