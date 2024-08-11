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Овечкин посетит матч Миранчука в MLS

Овечкин посетит матч Миранчука в MLS

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что посетит матч новичка «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в Североамериканской Главной лиге футбола (MLS).

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