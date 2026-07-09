В Ростовском заповеднике хотят сократить число мустангов до 150

В Ростовской области рассматривается вопрос о необходимости регулирования численности диких лошадей. Такую позицию озвучил заместитель директора по научной работе государственного заповедника «Ростовский» Александр Липкович.
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