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Царьград

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В Ростовском заповеднике хотят сократить число мустангов до 150

В Ростовском заповеднике хотят сократить число мустангов до 150

В Ростовской области рассматривается вопрос о необходимости регулирования численности диких лошадей. Такую позицию озвучил заместитель директора по научной работе государственного заповедника «Ростовский» Александр Липкович.

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