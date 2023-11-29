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За рулем

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Появился снегоход российской разработки – его показали на видео

Появился снегоход российской разработки – его показали на видео

Новинку сезона представила компания «Снегоход-сервис» из Рыбинска – это снегоход Falcon. Разработчик сообщает, что машина обладает тяговитостью и надежностью снегоходов утилитарного класса и в то же время имеет уровень комфорта снегохода класса «турист», то есть подойдет и для поездки на дальнее расстояние.

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