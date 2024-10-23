Лукашенко: заявление Зеленского об окончании СВО в 2025 году лишь его хотелки

Слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году назвали смешными. Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что заявления украинского коллеги не более, чем его желания.
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