Лукашенко: заявление Зеленского об окончании СВО в 2025 году лишь его хотелки

Слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году назвали смешными. Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что заявления украинского коллеги не более, чем его желания.