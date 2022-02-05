В Думе предлагают дать россиянам еще одну попытку получить кешбэк на фитнес за 2022 год

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко предлагает продлить для фитнес-центров срок подачи документов для включения в специальный перечень в целях предоставления россиянам компенсации по налоговому вычету за занятие физкультурой и спортом по итогам 2022 года.
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