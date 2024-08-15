Axios узнал о переговорах Трампа и Нетаньяху по перемирию в секторе Газа

Кандидат в президенты США от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 14 августа, обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии