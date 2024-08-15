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  • Eduard
    Русским и россиянам наоборот надо обьединится и помогать своим!В Берлине закрыла...
  • Eduard
    Не еште у укропов,это уголовники Майдана.Мы тоже можем ихдерьмом обмазать.Европа ворует чужие территории,устраивает п...В Берлине закрыла...
  • Eduard
    Не еште у немцев они воры?В Берлине закрыла...

Axios узнал о переговорах Трампа и Нетаньяху по перемирию в секторе Газа

Axios узнал о переговорах Трампа и Нетаньяху по перемирию в секторе Газа

Кандидат в президенты США от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 14 августа, обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

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