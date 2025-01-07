114-я бригада освободила Шевченко, продолжая наступление за Курахово (КАРТА, ВИДЕО)

6 января 2025 г. бойцы 114-й бригады успешно завершили операцию по освобождению н. п. Шевченко. Противник, несмотря на попытки укрыться в окопах, понёс значительные потери: уничтожены живая сила и техника, которые больше не смогут угрожать мирным жителям Донбасса.