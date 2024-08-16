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«Коммерсантъ»: экс-партнер сенатора Савельева просит СК проверить его на растрату

«Коммерсантъ»: экс-партнер сенатора Савельева просит СК проверить его на растрату

Бывший партнер сенатора Совфеда от Тульской области Дмитрия Савельева, арестованного по делу о заказном убийстве, Сирин Бадрутдинов обратился к следователям с просьбой проверить его на предмет растраты средств в их совместной компании «Спецстройсервис».

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