БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yura Gladkoborodov
    К ним относятся так, как они того заслуживают.Швеция: евреи соб...
  • Yura Gladkoborodov
    Для начала анекдот:«Один знакомый еврей спросил меня, как я отношусь к евреям. Я сказал, что иногда так же, как они о...Швеция: евреи соб...
  • Александр Ткаченко
    Ну что вы, от жида хотели? Проститутки они и в Исраиле проститутки.  А жидовские тем более.К нам приедет Лео...

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Васильева
Нет, верить им нельзя ни в коем случае! им сейчас только пересидеть у нас! А потом будут пакостить!
Ответить
14 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Нет! Нельзя! Враг никогда не станет другом.
Ответить
11 час.
Россиянин
А нам деваться некуда. Всеравно этих людей, а соственно и всех жителей бывшей Украины придется сделать гражданами России. Так что копья ломать тут не стоит. Другое дело, что выяснять врагов придется долго.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх