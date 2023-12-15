Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?
Комментарии
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Вера Васильева
Нет, верить им нельзя ни в коем случае! им сейчас только пересидеть у нас! А потом будут пакостить!
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14 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Нет! Нельзя! Враг никогда не станет другом.
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11 час.
Россиянин
А нам деваться некуда. Всеравно этих людей, а соственно и всех жителей бывшей Украины придется сделать гражданами России. Так что копья ломать тут не стоит. Другое дело, что выяснять врагов придется долго.
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10 час.
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