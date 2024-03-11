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Байден сообщил об «ужасающем» всплеске ненависти к мусульманам в США

Байден сообщил об «ужасающем» всплеске ненависти к мусульманам в США

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к гражданам по случаю наступления Рамадана, отметив, что в государстве возросло число инцидентов с проявлением нетерпимости по отношению к мусульманам.

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