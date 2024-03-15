Филиппо: Макрон ищет оправдание ядерной атаке заявлениями об угрозе на Украине

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Президент Франции Эммануэль Макрон при описании ситуации на Украине применил выражения, которыми можно было бы оправдать применение ядерного оружия, заявил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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