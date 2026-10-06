Минздрав России зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников

Минздрав России официально зарегистрировал препарат «Элефуза» (МНН: фузулопариб), предназначенный для терапии агрессивных форм рака молочной железы и яичников, сообщили в пресс-службе фармацевтической компании «Петровакс Фарм».
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