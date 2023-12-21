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Жители Адмиралтейского района пожаловались на систематическое отключение отопления

По их словам, подобная картина наблюдалась и в прошлом году. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отключением теплоснабжения в центре Петербурга.

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