Жители Адмиралтейского района пожаловались на систематическое отключение отопления

По их словам, подобная картина наблюдалась и в прошлом году. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отключением теплоснабжения в центре Петербурга.
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