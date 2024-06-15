Андрей Аршавин станет отцом в пятый раз – СМИ

Андрей Аршавин, фото: ok.ruФутболист Андрей Аршавин, похоже, готовится к новому пополнению в семье. После скандального расставания и громкого развода с тяжелобольной моделью Алисой Казьминой футболист Андрей Аршавин начал новые отношения.
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