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Андрей Аршавин станет отцом в пятый раз – СМИ

Андрей Аршавин станет отцом в пятый раз – СМИ

Андрей Аршавин, фото: ok.ruФутболист Андрей Аршавин, похоже, готовится к новому пополнению в семье. После скандального расставания и громкого развода с тяжелобольной моделью Алисой Казьминой футболист Андрей Аршавин начал новые отношения.

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