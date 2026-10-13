Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"

Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям ВПК, а также транспортной и логистической инфраструктуре, задействованной в доставке военных грузов, сообщило 13 октября Минобороны РФ .