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Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"

Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"

Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям ВПК, а также транспортной и логистической инфраструктуре, задействованной в доставке военных грузов, сообщило 13 октября Минобороны РФ .

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