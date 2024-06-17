В Екатеринбурге местный житель устроил стрельбу из-за шума на улице

В Пионерском районе мужчина начал палить из ружья прямо во дворе дома.В Екатеринбурге местный житель устроил стрельбу из ружья прямо во дворе дома.
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