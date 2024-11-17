Лепс отправится с 18-летней невестой под венец: стала известна дата

Певец заявил, что женится на новой избраннице, если не «рассыплется». Григорий Лепс с невестой Социальные сетиВ 2022 году Григорий Лепс категорично заявлял, что после развода со второй женой Анной Шаплыковой в ближайшее время под венец точно не соберется.