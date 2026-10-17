Разница в расположении пуговиц — один из самых живучих анахронизмов в мире современной одежды. Мужская рубашка всегда застегивается слева направо, а женская — справа налево.
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Автору на член пуговицу пришить!